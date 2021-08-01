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  4. Bakan Ersoy'dan "Ormanlarda yapılaşma yetkisi" ile ilgili iddialara yanıt

Bakan Ersoy'dan "Ormanlarda yapılaşma yetkisi" ile ilgili iddialara yanıt

01.08.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakanlığa verilmesinin, 3 bakanlığın uhdesindeki yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret olduğunu ve söz konusu düzenlemenin 39 yıl önce çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy'dan "Ormanlarda yapılaşma yetkisi" ile ilgili iddialara yanıt

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ormanlarda yapılaşma yetkisi" ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Bakan Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum."

"BİR YETKİYLE YETKİYİ TURİZM BAKANINA VERDİ"

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!


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Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Nuri Ersoy
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