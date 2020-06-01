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  4. Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Hemşire Tuğba Kuşdemir için duygusal paylaşım

Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Hemşire Tuğba Kuşdemir için duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 22:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hemşire Tuğba Kuşdemir ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Hemşire Tuğba Kuşdemir için duygusal paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hemşire Tuğba Kuşdemir. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için #minnettarız"


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