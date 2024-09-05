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  4. Bakan Fidan'a yaşlı amcadan gülümseten soru! Makedonya ziyaretine damga vurdu: "Tayyip abi nasıl?"

Bakan Fidan'a yaşlı amcadan gülümseten soru! Makedonya ziyaretine damga vurdu: "Tayyip abi nasıl?"

05.09.2024 14:07
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.09.2024 14:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya'daki Türk Çarşısı ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Bakan Fidan'a yoğun ilgi gösterilirken, yaşlı bir amcanın sorusu duyanları gülümsetti. Önce Bakan Fidan'ın elini öpmeye çalışan yaşlı adam daha sonrasında ise "Tayyip abi nasıl?" sorusunu yöneltti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Makedonya'daki ziyaretine 'Tayyip abi nasıl?' sorusu damga vurdu. Resmi görüşmeler kapsamında 4 Eylül'de Kuzey Makedonya'ya Bakan Fidan ve ekibi, Makedonya heyetiyle Ankara-Üsküp arasındaki ilişkileri masaya yatıracak.

FETÖ ile mücadele kapsamında da güvenlik meselelerinde ele alınacağı görüşmelerde Makedonya'da yaşayan Türkleri ilgilendiren konular da konuşulacak.

TÜRK ÇARŞISI'NDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Resmi görüşmelere katılmak için Makedonya'da bulunan Fidan, 4 Eylül'de ilk olarak Türk Çarşısı'na gitti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Makedonya Türkü yaşlı bir amca Bakan Fidan'a 'Hoş geldiniz' derken elini öpmeye çalıştı.

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GELEN SORU BAKAN FİDAN'I GÜLÜMSETTİ

Yaşlı amcanın elini öpmesine izin vermeyen Bakan Fidan sonrasında ise gelen soruyu duyunca gülümsedi.

YAŞLI AMCADAN BAKAN FİDAN'A: "TAYYİP ABİ NASIL?"

Önce Bakan Fidan'a "Nasılsınız?" diyen yaşlı adam, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Tayyip abi nasıl?" diye sordu.

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Bakan Fidan da "Tayyip abi iyi" yanıtını verirken, yaşlı amca selamlarını gönderdi.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Hakan Fidan
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