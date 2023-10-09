Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.



Kaynak: DHA

