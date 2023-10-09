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  4. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

09.10.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: DHA

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Hakan Fidan

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