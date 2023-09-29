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  4. Bakan Fidan'dan Karabağ mesajı! "Silahlı unsurlar tasfiye edildi"

Bakan Fidan'dan Karabağ mesajı! "Silahlı unsurlar tasfiye edildi"

29.09.2023 13:09 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'deki tahıl koridoru girişimi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Fidan ayrıca Karabağ'da Azerbaycan'ın yürüttüğü antiterör operasyonu ve devamında yaşanan sürece dair mesajlar verdi.

Bakan Fidan'dan Karabağ mesajı! "Silahlı unsurlar tasfiye edildi"

Son dakika haberi: Muğla'da bulunan Bakan Hakan Fidan, basın toplantısında dış politika gündemini değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • (Karadeniz'de tahıl koridoru girişimi) Şu anda bu alarm zilleri birçok ülke için çalıyor. Bunu engellemenin bir yolunu bulmak gerekiyordu. Geçen yıl bu sorun aşılmıştı. Bu sene tekrar çalışmalarımız devam ediyor. New York'taki görüşmelerde bu bir numaralı gündemdi.

"KARABAĞ'DA SİLAHLI UNSURLAR TASFİYE EDİLDİ"

  • Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi egemenliklerini sağlama yönünde bir adım atarak antiterör operasyonu yürüttü. Ermeni etnik nüfusu kesinlikle hedef almadı. Tam tersine onlar için daha güvenli bir ortam oluşturma yönünde atılan bir adım oldu. Silahlı unsurları tasfiye ettiler, herhangi bir sivil kaybına sebep olmadılar. Bölgedeki sözde Ermeni siyasal oluşumu kendi kendini lağvetmiş durumda. Daha fazla dram ve trajedi olmadan sürecin tamamlanacağına inanıyoruz.

  • Suriye konusunu birçok ülkeyle yönetmeniz gerekiyor, çok uyanık olmanız gerekiyor.
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Hakan Fidan

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