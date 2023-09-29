Bakan Fidan'dan Karabağ mesajı! "Silahlı unsurlar tasfiye edildi"

Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi egemenliklerini sağlama yönünde bir adım atarak antiterör operasyonu yürüttü. Ermeni etnik nüfusu kesinlikle hedef almadı. Tam tersine onlar için daha güvenli bir ortam oluşturma yönünde atılan bir adım oldu. Silahlı unsurları tasfiye ettiler, herhangi bir sivil kaybına sebep olmadılar. Bölgedeki sözde Ermeni siyasal oluşumu kendi kendini lağvetmiş durumda. Daha fazla dram ve trajedi olmadan sürecin tamamlanacağına inanıyoruz.