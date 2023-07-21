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Bakan Fidan'dan net Rusya açıklaması: Güvenliği tehlikeye atacak çözümler...

21.07.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan toplantıda, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan tahıl koridoru için de Rusya'nın masaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan'dan net Rusya açıklaması: Güvenliği tehlikeye atacak çözümler...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam dünyasının Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara karşı organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşündüklerini söyledi.

"DIŞ MÜDAHALELERE KARŞIYIZ"

Bakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." ifadesini kullandı.

Fidan, Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında gerçekleşen diyalog sürecine destek verdiklerini belirterek, bu konuda her zaman yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

RUSYA VURGUSU

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin Tahıl Anlaşması sürecini hayata geçirebilme hususunda ciddi arayışlarının, Ukrayna tarafının da alternatif getirme çabalarının olduğunu vurgulayan Fidan, "Biz Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek." diye konuştu.

Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmede kendisiyle hemfikir kaldıklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmede de Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmayı uzatmadığına dair bir takım detaylı sebepler aldıklarını ve bunların üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

"UMARIM EN KISA SÜREDE KRİZ ÇÖZÜLÜR"

Bunları BM ile de görüştüklerini anlatan Fidan, "Rusya'nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması ve bütün tarafların bundan kazanan olarak çıkması için buna çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür." şeklinde konuştu.
Bakan Fidan, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara karşı dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırının ardından Irak, Suudi Arabistan, Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştüklerini ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acilen toplama konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Şimdi asıl gündemlerinin topluca somut ne tür adımlar atılabilecekleri olduğunu kaydeden Fidan, "Çünkü İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.

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Venezuela Hakan Fidan

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