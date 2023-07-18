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  4. Bakan Fidan'dan peş peşe 'tahıl koridoru' temasları! Rus mevkidaşı Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Fidan'dan peş peşe 'tahıl koridoru' temasları! Rus mevkidaşı Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

18.07.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin süresi sona eren ve Rusya'nın askıya aldığı tahıl koridoruna anlaşmasına ilişkin girişimleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda Rus mevkidaşı Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan peş peşe 'tahıl koridoru' temasları! Rus mevkidaşı Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

BM İLE DE GÜNDEM TAHIL KORİDORU

Bakanlıktan yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

(DHA)

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Hakan Fidan

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