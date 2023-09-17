Bakan Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi’nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin’le bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.
Dışişleri'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheál Martin’le Türkevi'nde görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı."