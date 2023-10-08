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Bakan Fidan kritik temaslar: İsrail-Filistin çatışması ele alındı

08.10.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Filistin arasındaki son çatışmalarla ilgili Türkiye devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik telefon temasları gerçekleştirdi.

Bakan Fidan kritik temaslar: İsrail-Filistin çatışması ele alındı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu.

Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.

Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.

(İHA)

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Hakan Fidan

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