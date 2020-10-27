Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt geldi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, Berberoğlu kararına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine, "Yargı süreci devam ederken bir hakimin, mahkemenin önündeki konuyla ilgili Adalet Bakanı olarak yorum yapmam hiç uygun düşmez. Çünkü hakim, savcının amiri değiliz. Hakim, savcı dosyayı delillerine göre değerlendirir ve kararını verir. Adalet Bakanı, yürütmenin mensubu olan birinin görülmekte olan bir konuyla ilgili süreç devam ederken görüş açıklamasını hukuk devleti yaklaşımına uygun olmadığına inanıyorum. Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararları kişileri, kurumları , mahkemeleri, yargıyı bağlar. Bu Anayasa’da da, kanunlarda, Anayasa Mahkemesi kararları sonrasındaki işlemlerde de bellidir. Bunun yine değerlendirmesini mahkemeler yapacaktır. Bu konuyla alakalı hukuk devletinde kurullara, kurumlar ile işleyen bir sistemdir" dedi.

Gül, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine yönelik, "Koltuğunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceklerinin hiç birini kabul etmiyoruz. Bizim tek derdimiz adalete hizmet yönünde emaneti koruyabilmektir. Bizim yürüyen bir davayla ilgili benim prensibim, biz hakim ve savcılara amiri değiliz. Hakim, savcı dosyasına göre karar verir. Yargısal süreç kendi mecrası içinde devam eder ve kanun yollarında kendi mecrasında itiraz yollarına bakılır. Türkiye’de yargısal yetkiyi sadece hakim ve savcılar kullanır. Bunun ötesindeki hiç bir tutumu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.