Bakan Gül'den Metin Topuz açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." açıklamasını yaptı.

METİN TOPUZ KARARINA TEPKİ



Metin Topuz, dün görülen FETÖ davasında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara ilişkin olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz.

Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin ve vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatlarımız doğrultusunda, Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğini geliştirmiş; her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur.