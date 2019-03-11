Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Gül açıklamasında şunları söyledi:

Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor.

Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur.

Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir.

Adalet hizmetlerinin en önemli boyutu, insana yapılan yatırımdır.

Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır, bu kapıya gelen herkes hakkına erişeceğini bilmelidir.

(AA)

