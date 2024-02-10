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  4. Bakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler hayatını kaybetti

Bakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler hayatını kaybetti

10.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler'in cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Bakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler hayatını kaybetti

Güler ailesinin sevenleri ve yakınları, cenaze namazında bir araya gelerek Fikret Güler'e son görevlerini yerine getirecek.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı
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