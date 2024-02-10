Bakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler hayatını kaybetti

Milli Savunma BakanıYaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler'in cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
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