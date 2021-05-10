Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması

Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın çok önemli olduğunu ve çalışmaların başladığını belirterek, "Geçen yıl ağustos itibarıyla ihalesini yapmıştık. İnşallah burası bittiğinde 34 farklı sektörde 8 bin kişiye istihdam sağlayacak çok önemli bir proje. Başladık projeye, projenin imalatlarına başlayacağız, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılmasıyla birlikte oluşan koridordan Orta Asya'ya ulaşma imkanının doğduğunu ifade ederek, bunun için Rize'nin genelinde çok önemli projeler olduğunu aktardı.

Türkiye'nin en büyük tüneli Ovit Tüneli ile bölgeye yatırımların başladığına işaret eden Karaismailoğlu, devamında Kırık, Dallıkavak ve İkizdere tünelleri ile Karadeniz aksının Anadolu'ya bağlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Cevizlik taş ocağının yapımıyla ilgili ilgili bölgede yaşayan bazı vatandaşlarla İkizdere Kaymakamlığında görüştü. Kaymakamlık çıkışında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Rize'de ve İkizdere'de önemli yatırımların bulunduğunu belirtti.

Lojistik liman dolgusu için taş ihtiyacı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Rize İyidere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede rahatsız olan bazı vatandaşlarımız var. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. Lojistik limanının denizin altında kalacak taş dolgusu için on farklı bölgede araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğunu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söyledi. Akabinde çalışmalara başladık." dedi.

"ETKİLENECEK 10 TANE AĞAÇ VARSA YERİNE 100 TANE AĞAÇ DİKECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, bölgede yaşayan vatandaşların görüş ve şikayetlerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bölge vatandaşlarının, köylülerimizin başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare etmek için buraya geldik. İstişarelerimiz devam ediyor. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. 13,5 hektarlık alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp iki yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bu bölgeye çok büyük katkılar sağlayacak önemli projeyi hep birlikte Rizelilerle birlikte, onların destekleri ile birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz."