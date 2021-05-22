Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul ve diğer önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'un 5 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu sayede güvenli bir alternatif su yolu oluşturulacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu, yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor. Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üs olacak. "5 YILDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ" Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.

Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. "İLK KEZ PAYLAŞIYORUZ" Birebir ölçeğinde bir Kanal İstanbul resmi ilk kez paylaşıyoruz.Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir. KUZEY MARMARA OTOYOLU Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı. Bunlar kritik projeler. E-5 ve TEM üzerindeki trafiği rahatlatacak. Kuzey Marmara Otoyolu toplamda 400 km'lik bir hat. İstanbul'a rahat bir nefes aldırdık. Bunların hepsi mega projeler, birbirini tamamlayan projeler. 7 kesimden oluşuyor, her kesim 3 yılda tamamlandı. Bunlar ülkemize 200 yıl hizmet edecek projeler. 8,5 milyar dolarlık bir bütçe gerekiyor. "ÜLKEMİZİN HER YERİNDE CİDDİ YATIRIMLAR VAR" Farklı finansman kaynakları yaratmak zorundasınız, daha geç bir vakitte yapmamak için çalışmalar yapıyorsunuz. Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeleri yapabiliyorsunuz. Yap-işlet-devretlerin önemli örneklerinden biri de İstanbul Havalimanı'dır. İstanbul Havalimanı'nın maliyeti 10 milyon euro. Ekonomik değeri olmayan bir alandı. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz. Binlerce istihdam yaratıyoruz. Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik.