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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

22.05.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer önemli projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesiyle Türkiye'nin lojistik üs olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, projenin 5 yıl içerisinde bitirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Karaismailoğlu ayrıca, canlı yayında ilk kez Kanal İstanbul'un birebir ölçeğinde resmini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul ve diğer önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'un 5 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu sayede güvenli bir alternatif su yolu oluşturulacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu, yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor. Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üs olacak.

"5 YILDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.

Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak.

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"İLK KEZ PAYLAŞIYORUZ"

Birebir ölçeğinde bir Kanal İstanbul resmi ilk kez paylaşıyoruz.Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir.

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KUZEY MARMARA OTOYOLU

Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı. Bunlar kritik projeler. E-5 ve TEM üzerindeki trafiği rahatlatacak. Kuzey Marmara Otoyolu toplamda 400 km'lik bir hat. İstanbul'a rahat bir nefes aldırdık. Bunların hepsi mega projeler, birbirini tamamlayan projeler. 7 kesimden oluşuyor, her kesim 3 yılda tamamlandı. Bunlar ülkemize 200 yıl hizmet edecek projeler. 8,5 milyar dolarlık bir bütçe gerekiyor.

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"ÜLKEMİZİN HER YERİNDE CİDDİ YATIRIMLAR VAR"

Farklı finansman kaynakları yaratmak zorundasınız, daha geç bir vakitte yapmamak için çalışmalar yapıyorsunuz. Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeleri yapabiliyorsunuz. Yap-işlet-devretlerin önemli örneklerinden biri de İstanbul Havalimanı'dır. İstanbul Havalimanı'nın maliyeti 10 milyon euro. Ekonomik değeri olmayan bir alandı. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz. Binlerce istihdam yaratıyoruz. Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik.

Ülkemizin her yerinde ciddi yatırımlar var. Biz yerel kalkınmaya çok önem veren bir hükümetiz. Ülkemizin her bir noktasında çok ciddi yatırımlar var.

PENDİK-HAVALİMANI ARASINDAKİ METRO YIL SONUNDA BİTECEK

İstanbul'da devam eden 91 km metro inşaatımız var. Pendik havalimanı arasındaki metro yıl sonuna kadar bitirilecek. Kazlıçeşme-Sirkeci arasında 13,5 km bir projeyi de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkaracağız.

"AVRUPA'NIN 6. HIZLI TREN HATTINA SAHİP ÜLKEYİZ"

Demiryollarına önemli yatırımlar yapıldı. Avrupa'nın 6. hızlı tren hattına sahip ülkeyiz. Yapımı devam eden Ankara-İzmir ve Bursa'nın Ankara-İstanbul hattına bağlanma projesi devam ediyor. 3500 kilometrelik hat çalışmaları sürüyor.

Tünel imalat teknojilerinde ülkemiz çok önemli bir ülke haline geldi. 600 km işlettiğimiz, 200 km devam eden tünelimiz var.

İNTERNET KULLANIMI

Birçok önce yıla göre internet kullanımı yüzde 50 arttı. Güçlü bir altyapımız var. Özellikle gençler eğitim alanında bazı sıkıntılar yaşadı. Ama yaşatmamaya çalıştık. Bir şekilde internete ulaştılar. O zaman hız sorunu oluşmaya başladı. Mobilde daha güçlüyüz hızda. 2023 hedefimiz var her eve, her haneye 100 megabit/saniye internet vermek. Bunu geliştirmek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

2022 yılında 5G için önemli gelişmeler olacak. İstanbul Havalimanı'nda test çalışmalarına başladık. 2020 yılında ihalesini yapıp 2023 yılında 5G'yi geçmeyi planlıyoruz."

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