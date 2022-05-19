Tüm Türkiye'de 19 Mayıs coşkusu! Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kasapoğlu deftere, "İftihar vesilesi gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık ateşi 103 yıl önce bugün, Samsun'da yakıldı. Aziz milletimizin boyun eğmeyeceğini, hiçbir koşulda himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vesileyle milli bağımsızlığımız için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Onlar Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ettiler. Dün olduğu gibi bugün de bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında milli mücadele ruhunu taşıyan tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.

Hedef; Atatürk’ün 10. Yıl Nutuk’unda çizdiği yöndür: 'Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız.'

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

19 MAYIS TÜM YURTTA COŞKUYLA KUTLANIYOR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Tören öncesinde protokol üyeleri, Türk bayrakları, Atatürk resmî ve bando eşliğinde Fevkani Köprüsünden başlayarak Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na konulmasıyla sona erdi.

Afyonkarahisar’da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı. Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Burada gerçekleştirilen törene protokol üyeleri ile birlikte gençler katıldı. Çelenk sunumunun ardından törene katılanlarda kutlamanın yapılacağı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’na ‘Gençlik Yürüyüşü’ yaptı. Kutlamalar burada yapılacak etkinlikler ile devam edecek.

İstanbul'da da Taksim Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.

Muş'ta ise kutlama programı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, saat 13.00’te şehir stadyumunda organize edilen programlarla devam edecek. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları hasebiyle valiliğimiz bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelengimizi sunduk. Programımız saat 13.00’te Yeni Şehir Stadyumunda devam edecektir. Bütün halkımız davetlidir” dedi. Törene; kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.





