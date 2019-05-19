HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan tarihi zafere kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda, Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyaları kazandıran milli sporcuları tebrik etti - Kasapoğlu: "Milli sporcularımızın, gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyaları kazandıran milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin, 1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda ilk kez altın madalyalar kazandığı belirtilerek "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 kilometre 20 yaş altı kadınlarda birinci olan Meryem Bekmez, ikinci sırayı alan Evin Demir ve takım halinde şampiyon olan kadın milli atletler ile takım halinde üçüncü olan Erkekler 20 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti." denildi.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Litvanya’da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda altın madalya kazanan Meryem Bekmez, gümüş madalya kazanan Evin Demir ile kadınlarda takım halinde şampiyonluğu kazanan milli takımımızı ve takım halinde üçüncü olan Erkekler 20 Yaş Altı Takımı'nı kutluyorum. Milli sporcularımız, 1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye tarihindeki bireysel ve takım halinde olmak üzere ilk altın madalyalarını kazanarak bizleri ayrıca gururlandırdılar. Çalışmanın, inanmanın ve başarıya odaklanmanın en güzel örneklerini sergileyen milli sporcularımızın, gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır. Bu önemli başarılardan dolayı başta sporcular olmak üzere, teknik kadroyu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Sinop’ta 19 Mayıs coşkusuSinop’ta 19 Mayıs coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Yürüyüş Kupası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Litvanya Türkiye tarihindeki ilk altın madalyalar

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.