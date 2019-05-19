Bakan Kasapoğlu'ndan tarihi zafere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyaları kazandıran milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin, 1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda ilk kez altın madalyalar kazandığı belirtilerek "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 kilometre 20 yaş altı kadınlarda birinci olan Meryem Bekmez, ikinci sırayı alan Evin Demir ve takım halinde şampiyon olan kadın milli atletler ile takım halinde üçüncü olan Erkekler 20 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti." denildi.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Litvanya’da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda altın madalya kazanan Meryem Bekmez, gümüş madalya kazanan Evin Demir ile kadınlarda takım halinde şampiyonluğu kazanan milli takımımızı ve takım halinde üçüncü olan Erkekler 20 Yaş Altı Takımı'nı kutluyorum. Milli sporcularımız, 1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye tarihindeki bireysel ve takım halinde olmak üzere ilk altın madalyalarını kazanarak bizleri ayrıca gururlandırdılar. Çalışmanın, inanmanın ve başarıya odaklanmanın en güzel örneklerini sergileyen milli sporcularımızın, gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır. Bu önemli başarılardan dolayı başta sporcular olmak üzere, teknik kadroyu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

