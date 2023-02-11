Bakan Kirişci: Hatay'daki Yarseli Barajı’nın patladığı iddiaları asılsızdır

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay'daki Yarseli Barajı'nın patladığı iddialarının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR.



Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 10, 2023

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar." (AA)

