HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kirişci: Hatay'daki Yarseli Barajı’nın patladığı iddiaları asılsızdır

Bakan Kirişci: Hatay'daki Yarseli Barajı’nın patladığı iddiaları asılsızdır

11.02.2023 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bakan Kirişci, "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." dedi.

Bakan Kirişci: Hatay'daki Yarseli Barajı’nın patladığı iddiaları asılsızdır

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay'daki Yarseli Barajı'nın patladığı iddialarının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tetik' tek başına 15 can kurtardı!'Tetik' tek başına 15 can kurtardı!
Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...
Bisküvi ile bekliyordu ama... Herkesi ağlattı!Bisküvi ile bekliyordu ama... Herkesi ağlattı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay baraj

En Çok Okunan Haberler

Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...

Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...

Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi!

Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi!

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'

Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.