Bakan Koca açıkladı: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım koronavirüs tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.

Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020

20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU





