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Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

05.12.2020 21:49 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Hatay, Mersin, Samsun, Kastamonu Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile toplantı yaptıklarını belirterek, "Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında" ifadelerini kullandı. (DHA)

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