Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında" ifadelerini kullandı. (DHA)

ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic.twitter.com/hjfP5b4Uz0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020



