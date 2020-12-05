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  4. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı

05.12.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul'da, son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.

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Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı. (AA)

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