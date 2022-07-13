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Bakan Koca'dan 'ama doktorlar şiddeti hak ediyor' tepkisi

13.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son günlerde sağlıkçıların maruz kaldığı şiddeti tartışıyor. Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesinin ardından gündemden düşmeyen sağlıkçılara şiddetle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi. "'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca bir düşünce değildir." diyen Bakan Koca, bu ifadenin telaffuzunun şiddet suçu olduğunu vurguladı.

Bakan Koca'dan 'ama doktorlar şiddeti hak ediyor' tepkisi

Sağlıkçılara şiddet olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede vahşice öldürülmesinin ardından başka şiddet haberlerinin de gelmesi Türkiye'nin dikkatini sağlıkçılara çevirdi. Bakan Koca da doktorlara uygulanan hem fiziksel şiddet hem de sözlü şiddetlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"AMA" TEPKİSİ

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı 'Ama' sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı;

Ekran Alıntısı


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Fahrettin Koca

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