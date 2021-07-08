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  4. Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Son 10 günde 8 milyonu geçti

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Son 10 günde 8 milyonu geçti

08.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Son 10 günde 8 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Baka Koca, yaptığı paylaşımda "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 8 Temmuz itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 55 milyon 773 bin 311, 1. doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 14 bin 356, 2. doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 338 bin 277 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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