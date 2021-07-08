HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsü geçirenlere yeniden 2. doz hakkı tanındı

Koronavirüsü geçirenlere yeniden 2. doz hakkı tanındı

08.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs geçirmiş olan hastalara yönelik aşılamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hastalığı geçirmiş olanlara yeniden 2. doz hakkı tanındı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, geçtiğimiz günlerde hastalığı atlatıp ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlarda 2. doz uygulanmaması yönünde karar almıştı. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2. doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyordu.

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulamasıHastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

PROF. DR. ŞİMŞEK'TEN "TEK DOZ" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti.

YENİDEN 2. DOZ HAKKI

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında hastalığı geçirmiş olanlara 2. doz hakkının yeniden tanındığını, randevuların ise gece yarısından itibaren yeniden verilmeye başlandığını belirtti.

Bu kararın alınmasında hastalığa yakalanıp, tek doz aşı olanların AB ülkelerinin ağırlıklı bölümünden vize alamayacağı endişesi yattığı belirtildi.

Son Dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalarSon Dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke ettiEvin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Ormanlık alanda sağ olarak bulunduOrmanlık alanda sağ olarak bulundu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne yaptıklarını bir bilseler
aşı elde kaldı

En Çok Okunan Haberler

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza

Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza

Dubai'de büyük patlama!

Dubai'de büyük patlama!

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.