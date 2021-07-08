Koronavirüsü geçirenlere yeniden 2. doz hakkı tanındı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, geçtiğimiz günlerde hastalığı atlatıp ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlarda 2. doz uygulanmaması yönünde karar almıştı. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2. doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyordu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti.
Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında hastalığı geçirmiş olanlara 2. doz hakkının yeniden tanındığını, randevuların ise gece yarısından itibaren yeniden verilmeye başlandığını belirtti.
Bu kararın alınmasında hastalığa yakalanıp, tek doz aşı olanların AB ülkelerinin ağırlıklı bölümünden vize alamayacağı endişesi yattığı belirtildi.
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