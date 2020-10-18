Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu.

Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim.

BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020



