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  4. Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 00:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" dedi.

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" ifadelerini kullandı.


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