Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı

Deprem sonrası AHBAP Derneği'ne çadır satışı ile başlayan polemikler ve sosyal medyada devam tartışmalara konu olmasının ardından Kızılay, kan bankası stoklarının kritik seviyelerin altına inmesiyle de gündeme gelmişti. Ramazan ayı ile birlikte azalan kan bağışları, deprem sonrası yaşanan polemiklerin de eklenmesiyle durma noktasına gelmiş ve özellikle acil cerrahi işlem gereken hastalar ile sürekli kan nakli gerektiren kanser ya da kan hastalığı taşıyan hastalar da zor duruma düşürülmüştü.

BAKAN KOCA KEREM KINIK'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Hükümet tarafından Kızılay Başkanı Kerem Kınık için yapılan istifa çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

"BİZ BU ALGIYA SEBEP VERİYORSAK GEREĞİNİ YAPMALIYIZ"

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kızılay hizmet ediyor, bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan, fedakar ve cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç ama bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyecek bir algıya neden olabiliyorsak biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."

