Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

İran ile ilgili 23 Şubat'ta kara ve hava dahil bütün sınırlarımızı kapattık. İran'la çok yoğun bir ilişki ve trafiğimiz olduğunu gördük. Biz eğer geç kalsaydık ülkemize girecek insan sayısı 20 binin aşağısında olmazdı.

İtalya'da koronavirüs olma sebebi ise gemideki 30-32 vatandaşının ülkeye getirilmesi ve bunların evlerine gönderilmesidir. 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi. Avrupa, İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa, halen hiçbir tedbirleri almadı, geçişlere sınırlama getirilmedi.



