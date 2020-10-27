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Bakan Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısında bulunarak '3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım' açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da dün son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım.


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