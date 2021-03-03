Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."

Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde. pic.twitter.com/AmTfnfa6Oa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021



