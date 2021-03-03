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Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

03.03.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandığını belirterek "Etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."

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Fahrettin Koca

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