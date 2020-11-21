Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler dün itibarıyla uygulanmaya başladı. Bugün ise sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun.)

DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.) — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020



