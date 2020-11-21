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Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

21.11.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin." dedi. Koca ayrıca, büyüklere telefon edilerek mesajın ulaştırılması gerektiğini de ekledi.

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler dün itibarıyla uygulanmaya başladı. Bugün ise sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

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Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun.)


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