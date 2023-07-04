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  4. Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama: Üzüntü verici

Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama: Üzüntü verici

04.07.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama: Üzüntü verici

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

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"İDDİA ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

İki yıl önce uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Bakan Koca, "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" ifadelerine yer verdi.

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Fahrettin Koca suriyeli

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