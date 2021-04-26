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Bakan Koca'dan tam kapanma açıklaması: Evimiz en güvenli kalemiz

26.04.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'dan tam kapanma açıklaması: Evimiz en güvenli kalemiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Perşembe 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz." dedi.

"EVİMİZ EN GÜVENLİ KALEMİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun."


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