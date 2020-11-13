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  4. Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama: Maske yakında hayatımızdan çıkmış olacak

Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama: Maske yakında hayatımızdan çıkmış olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim." dedi.

Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama: Maske yakında hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun." dedi.


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