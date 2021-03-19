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Bakan Koca'dan vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı

19.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

Bakan Koca'dan vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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