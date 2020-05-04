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Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulunarak "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.

Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.


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