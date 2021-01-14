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Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti

14.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan koronavirüs aşılamasıyla ilgili olarak "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan koronavirüs aşılamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim.

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