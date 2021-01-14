Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan koronavirüs aşılamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim.

Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021



