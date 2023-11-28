Bakan Koca duyurdu: Yarın Gazze'den çıkarılacaklar! Büyük bölümü çocuk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazzeli hastalar için yürütülen çalışmaların güncel durumuna ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz."

DHA





