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Randevu alamayanlar da muayene olabiliyor! Bakan Koca duyurmuştu... "Mesai saatleri dışında hizmet verilmeye başlandı"

12.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz" dedi.

Randevu alamayanlar da muayene olabiliyor! Bakan Koca duyurmuştu... "Mesai saatleri dışında hizmet verilmeye başlandı"

Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanelerde yeni dönemin sistemine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni yönetmelik ile köklü değişiklikler yapıldığını söyleyen Surel, mesai saatleri dışında çalışan sağlık personelinin bu hizmet karşılığında teşvik ödemesi alacağını aktardı. Surel ayrıca "Gündüz kliniklerde yoğunluktan dolayı randevu bulamayan ya da o saatlerde hastaneye gelemeyen, ilacını yazdıramayan, kontrollerini yaptıramayan vatandaşlarımızın, mesai saatleri dışında bu hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor" açıklamasında bulundu. İşte mesai saatleri dışında muayene uygulamasının ayrıntıları...

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Beyaz Reform kapsamında, 12 Ağustos 2022'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile yeni düzenlemeler uygulamaya girdi.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başlandığı duyuruldu.

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"MESAİ DIŞI SAATLERDE DE SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLMEYE BAŞLANDI"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyaz Reform kapsamında uygulamaya giren EK Ödeme Yönetmeliği ile köklü değişiklikler yapıldığını söyledi.

Sağlık hizmet sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ve yapılan ödemelere yönelik daha önce belirlenen kural ve kaidelerin değiştiğini anlatan Surel, "Bu doğrultuda hem hizmet veren hem hizmet alanların daha fazla fayda elde etmesi sağlandı. Yeni uygulama ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlardaki sağlık hizmetleri, mesai dışı saatlerde de oluşturulan ekiplerimizle verilmeye başlandı." dedi.

"RANDEVU BULAMAYAN, HASTANEYE GELEMEYEN VATANDAŞLARIMIZIN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA HİZMET ALABİLMESİNİ SAĞLIYOR"

Mesai saatleri dışında çalışan sağlık personelinin, bu hizmet karşılığında teşvik ödemesi alacağını anlatan Surel, gündüz imkan bulamayanların da farklı zaman dilimlerinde muayene olabilme şansını yakalayabileceklerini vurguladı.

Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimin, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden daha ileri bir seviyede olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde sağlık kurumlarına müracaat oranları, birçok ülkeden daha fazla. Bu müracaatlarda da taleplerin yoğunlaştığı belli poliklinikler var. Uygulama, gündüz kliniklerde yoğunluktan dolayı randevu bulamayan ya da o saatlerde hastaneye gelemeyen, ilacını yazdıramayan, kontrollerini yaptıramayan vatandaşlarımızın, mesai saatleri dışında bu hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, hastanelerin hizmet kapasitesinin de daha da artırılmasına imkan tanınıyor."

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MESAİ SAATLERİ DIŞINDA MUAYENE EYLÜLDE BAŞLADI

Surel, eylül ayı itibarıyla en çok başvurunun olduğu polikliniklerde mesai saatleri dışında muayenelerin başladığını aktardı.

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla polikliniklerdeki kapasitenin daha da artırılacağını ifade eden Surel, "Ciddi bir hekim kapasitemiz var. Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Surel, şu an en çok muayene başvurularının yapıldığı alanlardan dahiliye, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve psikiyatri alanlarında hizmet verildiğini ve talep doğrultusunda diğer kliniklerde de uygulamanın başlayacağını bildirdi.

Mesai sonrası çalışacak kliniklerdeki hizmet saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirten Surel, "Bazı kliniklerimiz 17.00-19.00, bazıları 17.00-22.00 arasında olabiliyor. Yine bazı kliniklerimiz bu saatlerde bir poliklinik bazıları ise dokuz poliklinik açabiliyor. Bu hem vatandaşların hem hizmet verecek sağlık ekibinin talebine göre değişebiliyor." dedi.

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"HİÇBİR HASTA MUAYENE OLMADAN HASTANEDEN AYRILMAMAKTADIR"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi, hastaneleri bünyesinde mesai saatleri dışında sadece dahiliye kliniğine günlük yaklaşık 400 müracaat olduğunu, göz ve psikiyatri kliniğinde günlük 50, kulak-burun-boğaz kliniğine de günlük 30 muayene başvurusu yapıldığını söyledi.

Mevcut sistemde, randevu alamamış bile olsa hastaneye başvuran herkesin muayene edildiğini ifade eden Surel, "Öncelikle belirtmek gerekir ki ihtiyacı olan hiçbir hasta muayene olmadan hastaneden ayrılmamaktadır. Randevu sistemindeki amaç, muayene ve tedavi süreçlerini hastalarımız ve hekimlerimizin daha konforlu şartlarda geçirmesi." diye konuştu.

Surel, mesai saatleri dışında hizmet alımı için yine Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden işlem yapılabileceğini aktararak, "Vatandaşlarımız 182'yi arayarak başvuru yapabilir ya da MHRS üzerinden yapabilir. Vatandaşımız sisteme girip, hastaneyi seçerek, mesai saatleri ya da mesai saatleri dışındaki başvuru kısmına ulaşıyor ve kendilerine uygun olanı seçerek randevusunu alabiliyor." bilgisini verdi.

Bu uygulamanın, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm devlet hastanelerinde hayata geçtiğini aktaran Surel, her geçen gün yaygınlaşarak kapasitenin artacağını kaydetti.

Başhekim Surel, mesai saatleri dışında hekimin isteyeceği bazı tetkiklerin de yine aynı saatlerde hastanede yapılabileceğini ifade ederek, "Hekimin istem verdiği kan, idrar tahlilleri gibi temel tetkikler ve görüntüleme tetkikleri yapılabilecek, ileri seviye işlemler için ise randevu verilebilecek." dedi.

(AA)

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hastane mesai saatleri
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