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Bakan Koca koronavirüsle ilgili sınır kapılarında alınan tedbirleri açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 10:55 | Son Güncelleme

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırında bulunan 8 sınır kapısında alınan tedbirleri açıkladı.

Bakan Koca koronavirüsle ilgili sınır kapılarında alınan tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

BAKAN KOCA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz ise karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama, mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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