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  4. Bakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruz

Bakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili, "Saldırıyı lanetliyor, Somali halkına başsağlığı diliyorum.

Bakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruz

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili, "Saldırıyı lanetliyor, Somali halkına başsağlığı diliyorum. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Somali’deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz."
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