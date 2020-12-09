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Bakan Koca ölüm sayılarıyla ilgili iddiaya böyle cevap verdi

09.12.2020 21:10 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca ölüm sayılarıyla ilgili iddiaya böyle cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan Covid-19 bağlantılı ölüm sayıları ile Bakanlık tarafından açıklanan ölüm sayıları arasında neden fark olduğunu anlattı. Bakan Koca, ölüm belgeleri üzerinden iddialara yanıt verdi, konuya dair tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Bakan Koca, her bulaşıcı hastalığın Covid-19 olmadığını bir kez daha anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"SİYASETİN KONUSU YAPILMASINA GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Şu dönemde ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına gerçekten çok üzülüyorum. Bu sorunun geleceğini bildiğim için birkaç örnek hazırlayın demiştim arkadaşlara.

Bildiğiniz gibi mart ayında vefat edenlere uygulanan bir yaklaşım vardı defnedilirken. Ceset torbalarında, farklı mezarlarda defnedilmesi şeklinde bir anlayış söz konusu idi.

O dönemde yayınladığımız genelgede şunu ifade ettik: Kovid bulaşıcı hastalıktır, diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnin yapılmasını belirten özel ceset torbaları içerisinde olmasını ifade eden bir genelge yayınladık. Kovid'in de diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnedilmesi gerektiğini belirten bir genelgeydi.

Ölüm belgesinde sağ üst tarafında 'ölüm şekli' yazar. Sol altta ise ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli defnedilirken erken dönemde doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü, bulaşıcı hastalıklar anlamında tedbir alınması gereken bir ölüm mü, bunu belirtir. Bunu ilk hekim doldurur.

"ÖLÜM NEDENİ AYNI ANDA DOLDURULMAZ"

Ölüm nedeni ise aynı anda doldurulmaz. İlk hekimin doldurulduğu şekliyle gider. Defnedilirken neye uyulması gerektiğini belirtmek içindir o.

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Ölüm nedeninde dört tane başlık var. Bir esas sebep, altta diğer etkileyen sebepler hastalık olarak belirtilir. Bunu ikinci hekim dosyayı kontrol ederek ölüm nedenini yazar. Yani Kovid sol altta ölüm nedeni olan kısma yazılır. Sağ üstte bulaşıcı hastalıklar kısmına yazılmaz.

Aşağıda ise bulaşıcı hastalıklar başlığı var. O başlık içerisinde 190-200'e yakın başlık var, biri de Kovid. Bulaşıcı hastalıklar bizim o genelgeden sonra her enfeksiyon bulgusu, ateşi, parametrelerinde enfeksiyon bulgusu olan, zatürre bulgusu olan herkes enfeksiyon taşıdığı için Kovid olmasın diye yıkanırken tedbir alınsın diye yazılıyor.

Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor, her enfeksiyonu, ateşi, zatürresi olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor.

Bulaşıcı hastalıklar başlığında da sol altta gördüğünüz.

"YIKANIRKEN TEDBİR ALINSIN DİYE İŞLENİYOR"

Geçmişe dönük bazı ölüm belgeleri: 3 Aralık. İsmi kapalı, diğer bütün bilgiler gerçek. Vefat eden bir hastamız. Ölüm şekli: Bulaşıcı hastalık. Ölüm nedeni: Septisemi, kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR'ı negatif. Bu Kovid mi?

Enfeksiyon bulgusu olduğu için yıkanırken tedbir alınsın diye işleniyor. O nedenle marttan önce aynı şeyleri söyleyen kişiler rakamlara baksın.

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