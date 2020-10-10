HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti

Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 19:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret ederek, salgına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve hastalarla görüştü.

Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki incelemelerinin ikinci durağı olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret ederek, salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler alıp, hastalarla sohbet etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan ziyarete ilişkin fotoğrafların yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, “İstanbul incelemelerinde ikinci durağımız: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi. Arkadaşlarımızdan salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldık, hastaları ziyaret ettik. Ameliyatı yapılıp tedavisi devam Sabri amcayla da kısa bir sohbetimiz oldu” dedi.
Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktıHastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi!
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi!
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Koronavirüs tedavisi gören kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı! Antalya'daki skandal olayda yeni gelişme
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Aydın'da korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Hatay’daki yangında molotof kokteyli iddiası
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.