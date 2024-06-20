Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" sözleriyle duyurdu! O ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Bakan Koca sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. "Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk" notuyla yaptığı paylaşımda Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

"Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz."







