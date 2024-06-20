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  4. Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" sözleriyle duyurdu! O ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" sözleriyle duyurdu! O ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.06.2024 20:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hamile olan bir kadının bebeğinde Spina Bifida isimli bir hastalığın tanısının konduğunu ifade etti. Bakan Koca, tedavi edilmediği takdirde önemli sorunlara yol açabilme potansiyeli olan hastalığa sahip bebeğin, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum beklenmeden ameliyat edildiğini duyurdu. Bakan Koca bu cerrahi uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" sözleriyle duyurdu! O ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Bakan Koca sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. "Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk" notuyla yaptığı paylaşımda Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

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"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

"Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz."

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Express


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Anahtar Kelimeler:
spina bifida Fahrettin Koca ameliyat
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