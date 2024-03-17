Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu! "Mecburi hizmeti kaldırıyoruz"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yapmak istediğimiz düzenlemeyle yan dal uzmanlığını, ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz" dedi.

"1-2 AY İÇERİSİNDE GÜNDEME GELMİŞ OLUR"

Ana dal ve yan dal ile ilgili düzenlemenin yapılacağını söyleyen Bakan Koca, “Yan dal uzmanlığı ile ilgili özellikle ana dal uzmanlığından sonra yan dal uzmanlığını kazandıktan sonra hemen başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı ve kalan mecburi hizmeti yapılmadığı, bu mecburi kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde meclis açıldığında gündeme gelmiş olur. Özetle şu an yan dal uzmanlığında kazandıktan sonra mecburi hizmetin yarısını tamamladıktan sonra başlayabiliyorsunuz. Yapmak istediğimizle düzenleme ile yan dal uzmanlığını ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz” dedi.

MECBURİ HİZMET KALDIRILIYOR

Koca, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Yan dallarda uzmanlaşmayı cazip hale getirmek için bir düzenleme yapmayı planlıyoruz: Hâlihazırdaki uygulamada, hekim, yan dal uzmanlığını kazandıktan sonra, öncelikle, yaptığı ihtisasın gerektirdiği mecburi hizmetin yarısını tamamlamak zorunda. Bu mecburi hizmeti kaldırıyoruz. Yan dal uzmanlığını kazanan hekim, eğitimine hemen başlayabilecek. Yan dal eğitimi tamamlandıktan sonra ana dala ait kalan mecburi hizmet artık söz konusu olmayacak."





