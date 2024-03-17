HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu! "Mecburi hizmeti kaldırıyoruz"

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu! "Mecburi hizmeti kaldırıyoruz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.03.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'nde düzenlediği Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yan dal mecburi hizmetiyle ilgili yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirtti. İşte haberin tüm detayları!

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu! "Mecburi hizmeti kaldırıyoruz"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yapmak istediğimiz düzenlemeyle yan dal uzmanlığını, ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz" dedi.

"1-2 AY İÇERİSİNDE GÜNDEME GELMİŞ OLUR"

Ana dal ve yan dal ile ilgili düzenlemenin yapılacağını söyleyen Bakan Koca, “Yan dal uzmanlığı ile ilgili özellikle ana dal uzmanlığından sonra yan dal uzmanlığını kazandıktan sonra hemen başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı ve kalan mecburi hizmeti yapılmadığı, bu mecburi kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde meclis açıldığında gündeme gelmiş olur. Özetle şu an yan dal uzmanlığında kazandıktan sonra mecburi hizmetin yarısını tamamladıktan sonra başlayabiliyorsunuz. Yapmak istediğimizle düzenleme ile yan dal uzmanlığını ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz” dedi.

koca

MECBURİ HİZMET KALDIRILIYOR

Koca, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Yan dallarda uzmanlaşmayı cazip hale getirmek için bir düzenleme yapmayı planlıyoruz: Hâlihazırdaki uygulamada, hekim, yan dal uzmanlığını kazandıktan sonra, öncelikle, yaptığı ihtisasın gerektirdiği mecburi hizmetin yarısını tamamlamak zorunda. Bu mecburi hizmeti kaldırıyoruz. Yan dal uzmanlığını kazanan hekim, eğitimine hemen başlayabilecek. Yan dal eğitimi tamamlandıktan sonra ana dala ait kalan mecburi hizmet artık söz konusu olmayacak."

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"
Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı! Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!
Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
En Çok Okunan Haberler
Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!

Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar!

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar!

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı!

"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.