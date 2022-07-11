Bakan Koca'yı kızdıran talep! "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Konya Şehir Hastanesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya ile ilgili paylaşımda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN SERT TEPKİ

Bakan Koca, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep eden yapıya, Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

HEKİMSEN TALEP ETMİŞTİ

Hekimsen, 'Sağlık Bakanlığımızdan Acil Önlem Taleplerimiz' adı altında basın açıklaması yayınlamıştı.

Hekimsen'den yapılan basın açıklamasında sağlıkta şiddet için acil önlem önerilerine ilişkin "Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması." maddesi eklenmişti.

