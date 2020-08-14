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Bakan Koca’dan yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum’da meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca’dan yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum’da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, 4’ü çocuk, 5 kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf’u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Çorum'un Bayat ilçesinde Yatukcu Mahallesi'nde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümüş, çevredeki iki eve de sıçrayan yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülmüştü.

Yangında Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanında bulunan Hemşire Fatma İçuz'ün çocukları Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

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