Bakan Kurum: 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ilgili bilgilendirici video paylaştı.
Kurum paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım.”
17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım. pic.twitter.com/6zBcHkVon0— Murat KURUM (@murat_kurum) August 16, 2020