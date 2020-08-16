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Bakan Kurum: 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 21:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım” dedi.

Bakan Kurum: 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ilgili bilgilendirici video paylaştı.

Kurum paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım.”


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