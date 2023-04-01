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Bakan Kurum: 67 bin konutun temelleri atıldı

01.04.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da sayısı 67 bine ulaşan konutların temellerinin atıldığını bildirdi. Bakan Kurum, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 55 gün önce 11 ili etkileyen asrın felaketini 81 ilden 85 milyon kişinin hep birlikte hissettiğini söyledi.

Bakan Kurum: 67 bin konutun temelleri atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Elazığ'da temel atma ve konut teslimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk anından itibaren her türlü güçlüğe rağmen devlet millet el ele vererek, yaraları sardıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yine hep birlikte 'Sen Türkiye'sin yaparsın' dedik ve bu aziz millete layık olmak için var gücümüzle çalıştık. Depremden sadece 15 gün sonra sözleşmelerimizi imzaladık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kilis'te on binlerce kardeşimizin duaları eşliğinde temellerini attık. İşte bugün de sayısı 67 bine ulaşan yuvalarımızın temellerini Elazığ'da Gakkoşlarımızla birlikte atıyoruz. Bugün bir de başka bir sevincimiz var. Elazığlı kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanı var. Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ben yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum. Yeni iş yerlerimiz bereketli olsun diyorum."

AA-20230401-30739679-30739675-ELAZIG_AFET_KONUTLARI_TEMEL_ATMA_VE_SOSYAL_KONUTLAR_ANAHTAR_TESLIM_TORENI

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığlı kardeşlerimizle çok özel bir bağımız var. Bunda üç yıl önce Elazığlı kardeşlerimizin yaşadığı acıya ortak olmak için depremde yine biz buradaydık." diyen Bakan Kurum, "Bugünkü gibi yine yan yanaydık, omuz omuzaydık. Haftalarca, günlerce, mahallelerimizi, ilçelerimizi Elazığlı kardeşlerimizle birlikte sokak sokak gezdik ve kardeşlerimiz yuvalarına girene kadar hep burada kaldık. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'ımıza geldik. Yine geldik, sözünü tutan kardeşleri olarak geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"3 yıl önceki depremden sonra Cumhurbaşkanımız 'Elazığ'ımıza tam 25 bin konut yapacağız' sözünü verdi. Yaptı mı? 'Malatya'da 8 bin yeni yuva yapacağız, vatandaşlarımızı bu yuvalara yerleştireceğiz' dedi. Yaptı mı? Güzel İzmir'imizde deprem oldu. Hemen yine oraya gittik ve dedik ki mahalle mahalle İzmir'imizi dönüştüreceğiz. '5 bin yeni yuva kuracağız' dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yuvalarımız kuruldu mu? Antalya'da, Muğla'da yangın oldu. Biz yine oradaydık. Karadeniz'de sellerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Endişe etmeyin, devletimiz yanınızda. Yeni yuvalarınızı bir yılda teslim edeceğiz' Teslim ettik mi? Şimdi de hep birlikte Elazığ'ımız için, 11 ilimiz için, yarınlarımız için, yavrularımız için ne diyoruz, yarın değil hemen şimdi diyoruz ve konutlarımızı yapmaya başlıyoruz."

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Konutların gelecek yıl ramazan ayında teslim edileceğini sözlerine ekleyen Bakan Kurum, "Biz de Cumhurbaşkanımıza ve Elazığlı kardeşlerimize Gakkoşlarımıza söz veriyoruz. Yeni yuvalarımız parklarıyla, okullarıyla, camileriyle, hastaneleriyle birlikte yine burada yaptığımız gibi aynı anlayışla tamamlayacağız ve inşallah yine Sayın Cumhurbaşkanlarımızın teşrifleriyle önümüzdeki ramazan ayında Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu eserler bitene kadar burada olacağız. Siz kendinizi güvende hissedene kadar burada olacağız" diye konuştu. (AA)

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