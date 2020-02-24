Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: 7 binin üzerinde acil yıkılması gereken bina var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Van'daki son bilançoyu açıklayan Bakan Kurum, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." derken İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil bir şekilde yıkılması gerektiğini açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi. Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.



